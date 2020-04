Begovic: “Giocare in un San Siro vuoto? È strano e difficile”

NEWS MILAN – Asmir Begovic, portiere rossonero, ha risposto alle domande dei sostenitori del Milan arrivategli tramite ‘Instagram‘. Queste le dichiarazioni del bosniaco Begovic su come è stato giocare in un ‘San Siro‘ vuoto: “È stato molto strano, è stato difficile, non mi era mai successo. Se dovremo continuare a farlo, forse saremo preparati. Ma è stato molto strano, adoriamo i nostri tifosi ed è importantissimo per noi giocare di fronte a loro”. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE >>>

