Bayern Monaco, Lewandowski: “E’ finita, non vedo altre possibilità”

L'attaccante polacco Robert Lewandowski ha parlato del suo futuro dal ritiro della sua nazionale: col Bayern Monaco sembra davvero finita.

Sono arrivate come un fulmine a ciel sereno le parole di Robert Lewandowski , che pochi minuti fa ha parlato del suo futuro al Bayern Monaco in conferenza stampa.

Queste le dichiarazioni dell'attaccante polacco direttamente dal ritiro della nazionale: "Non mi piace questa situazione. Quello che è certo al momento è che la mia storia con il Bayern è finita. Non vedo nessuna possibilità di continuare a giocare in questo club, la soluzione migliore è la cessione".

Lewandowski non ha però rivelato ulteriori dettagli sul suo futuro: "Ora vorrei concentrarmi sulla Polonia; dopo la Nations League avremo tempo per parlare della situazione ma non ci sono possibilità che io resti al Bayern. È un club serio e spero che non mi tenga bloccato solo perché può farlo grazie al contratto".