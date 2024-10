Oliver Bierhoff, ex centravanti del Milan ha parlato, in un'intervista, della partita dei rossoneri contro il Bayer Leverkusen

Oliver Bierhoff, ex centravanti del Milan e protagonista dello Scudetto del 1999 sotto la guida di Alberto Zaccheroni, ha concesso un'intervista esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport', il quotidiano in edicola oggi. Qui di seguito, le dichiarazioni del tedesco riguardo la sfida di Champions League tra i rossoneri e il Bayer Leverkusen: "Il Milan non mi è dispiaciuto. Soprattutto nella ripresa. Alla fine credo che sarebbe stato più giusto un pareggio. Almeno un pareggio".