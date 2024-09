Robert Andrich, calciatore del Bayer Leverkusen, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport Deutschland al termine del match contro il Bayern Monaco in campionato, in vista anche dell'impegno in Champions League contro il Milan. Il tedesco, autore del gol che ha permesso alle 'Aspirine' di portarsi in vantaggio, ha spiegato come ormai sia diventato complicato giocare certi tipi di partite. Questo perché con la crescita degli ultimi tempi tutti guardano questa squadra con particolare attenzione e la studiano. A differenza, magari, di quanto si faceva prima. Ecco, dunque, le sue parole.