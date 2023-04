Battistini elogia Maignan: “Ha dimostrato tanta personalità nel Milan”

Graziano Battistini, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al portiere del Milan Mike Maignan

L'ex portiere Graziano Battistini ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di un'intervista ai microfoni di TMW. Tra le tematiche toccate anche quella relativa al portiere del Milan Mike Maignan , che a suo dire ha dimostrato grande personalità da quando è arrivato in rossonero. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Graziano Battistini su Mike Maignan

"Ha dimostrato tanta personalità nell'interpretazione del ruolo. Maignan è padrone di un ambiente come il Milan, è diventato subito il loro portiere ed è una cosa non banale. Potrà anche avere qualche limite tecnico, ma è talmente esuberante che ha messo tutti d'accordo".