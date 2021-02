Bastianelli: “Pobega si sta mettendo in mostra” | News

Bastianelli: “Pobega sta facendo prestazioni importanti”

Intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb, Patrick Bastianelli ha voluto spendere delle belle parole per Tommaso Pobega, centrocampista del Milan in prestito allo Spezia. "Si sta mettendo in evidenza in Serie A con prestazioni importanti. Ha già fatto 3 gol in campionato e 2 reti con la Nazionale Under 21", ha detto sul suo assistito.