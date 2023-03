Bastianelli: “Napoli-Milan in campionato ha una valenza fondamentale “

Infine, Bastianelli ha concluso elogiando il Napoli di Luciano Spalletti e parlando della crescita del calcio italiano: "Incontrare in questo momento il Napoli, per quello che sta facendo in termini di gioco e di risultati ottenuti, non è semplice per nessuno. La cosa bella da un lato è quella che una delle due italiane andrà in semifinale e per il nostro calcio potrebbe essere una cosa positiva. Se vogliamo far crescere il nostro calcio c’è la necessità di far giocare un po’ di più i calciatori italiani. Abbiamo giocatori che possono dimostrare il loro valore, questo è un auspicio per tutti i nostri club". Milan, ecco chi può essere il vice Theo nella prossima stagione >>>