Barzagli sul calcio italiano: “A livello europeo cresciuti tanto”

Intervistato dai microfoni di Repubblica, l'ex difensore Andrea Barzagli ha parlato del livello del calcio italiano. L'ex giocatore della Juventus , infatti, ha spiegato quanto le tre finali europee della stagione appena conclusa abbiano migliorato il calcio italiano. Ma non solo, poiché Barzagli ha parlato anche della grande presenza di giocatori stranieri nel nostro campionato. Ecco le sue parole.

"A livello europeo siamo cresciuti tanto. Nei nostri club ci sono molti stranieri, ma da noi c’è qualità. E però noto le squadre che hanno fatto meglio nelle coppe hanno sofferto in campionato. Vuol dire che la coperta è ancora un po’ corta. Non siamo ai livelli di quando il nostro campionato aveva le sette sorelle, ma siamo tornati nell’élite". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Si spinge per Chukwueze. Ostacolo Villarreal