Barros Schelotto: “Ibrahimovic ha un dono, come solo Messi e Ronaldo”

Guillermo Barros Schelotto, allenatore di Zlatan Ibrahimovic al Los Angeles Galaxy, ha elogiato l'attaccante del Milan ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Zlatan sorprende e non sorprende. Stupiscono l'età, la carriera e il fatto che sia così importante ancora oggi in un grande club. Ha qualcosa di speciale, un dono, come solo Messi e Ronaldo. Allo stesso tempo, però, è un giocatore con la testa da vincente e lo spirito da grande professionista: credo che la storia straordinaria di Ibra sia frutto del lavoro quotidiano. Le soddisfazioni che si prende anche a questa età sono meritatissime: ha lavorato duro per arrivare a certi livelli e rimanerci. E io, come tutti quelli che hanno condiviso un pezzo di strada insieme a lui, gli sono riconoscente".