Bari, Nasti: “Essere cresciuto nel Milan è motivo d’orgoglio per me”

Intervistato da TeleBari. Marco Nasti, di proprietà del Milan e ora in prestito al Bari, ha parlato del suo percorso di crescita in rossonero

Intervistato dai microfoni di TeleBari, l'attaccante Marco Nasti, di proprietà del Milan e ora in prestito al Bari, ha parlato del suo percorso di crescita in rossonero: "Sicuramente essere cresciuto nel Milan è motivo d’orgoglio per me. Però è stata una grande emozione venire qui a Bari, c’è aria di grande calcio. Lo notai già l’anno scorso quando giocai al San Nicola col Cosenza".