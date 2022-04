Bari, l’idea di De Laurentiis jr: “Ibrahimovic da noi a 41 anni? Perché no!”

Luigi De Laurentiis e la pazza idea per il prossimo campionato del Bari in Serie B: Zlatan Ibrahimovic per approdare in Serie A. Le dichiarazioni

Renato Panno

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è ancora tutto da decifrare. Lo svedese, in questa stagione, ha collezionato solo 1.098 minuti complessivi, spalmati in 23 partite. Troppo poco per dare un vero apporto alla causa rossonera con gol e prestazioni. Ma, si sa, che l'attaccante rossonero non vuole avere nessun tipo di rimpianti ed evitare un ritiro forse un po' affrettato. Chissà che però la sua carriera potrebbe continuare altrove, in un campionato che richiede meno sforzi fisici. E allora attenzione alle parole del presidente del Bari Luigi De Laurentiis, che un pensierino a Ibra lo sta facendo e come. Queste le dichiarazioni rilasciate al 'Corriere dello Sport'.

"Bari subito in A. Con Ibra? Perché no? Vogliamo lottare per salire subito. Se poi ci riusciremo, ci porremo il problema della multiproprietà. Ibra mi diverte da morire. Un personaggio a parte, grande comunicazione, potente, irriverente. Portarlo a Bari a 41 anni? Perché no! (ride)". Non solo Botman per la difesa del Milan: c'è l'occasione dal Psg. Le ultime news di mercato

