Baresi: “Sogno spesso la prima Champions League vinta al Milan”

Franco Baresi , ex capitano del Milan ed oggi vicepresidente onorario del club rossonero, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola ( LEGGI QUI LA VERSIONE PIÙ COMPLETA ). Interrogato su quale sia il suo sogno più ricorrente, Baresi ha risposto quanto segue.

«Sogno spesso la prima Champions League vinta al Milan. Vede, io ho vissuto tante epoche diverse nella squadra, compresa la retrocessione. Ci sono stati alti e bassi molto profondi e se ancora oggi sono qui, in rossonero, non è perché io mi senta "una bandiera", ma è perché anche qui ho cercato la stabilità. Ho ragionato per fasi, come si fa nelle famiglie. Ho cercato un equilibrio».