Baresi: “Sacchi un perfezionista, ha cambiato il calcio. Capello invece..”

MILAN NEWS – Franco Baresi, leggenda del Milan, oggi ambassador rossonero, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo ‘Marca’. L’ex numero 6 ha risposto anche alla domanda riguardante il suo pensiero su Arrigo Sacchi e Fabio Capello, suoi ex allenatori in rossonero. “Sacchi era un perfezionista e ha cambiato completamente il calcio in Italia, mentre Capello era un esperto di calcio, amava il dettaglio e concreto nel lavoro. Tutte e due sono stati molto importanti per me”, ha detto l’ex difensore. Il Milan cerca sempre un terzino destro: Dumfries nel mirino>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓