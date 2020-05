Baresi: “Sacchi mi ha completato e migliorato: diversa cultura del lavoro”

MILAN NEWS – Franco Baresi, colonna del Milan per venti stagioni, dal 1977 al 1997, ben 719 gare e 33 gol in rossonero, con ben 18 trofei all’attivo con la maglia del Diavolo, nel giorno del suo 60esimo compleanno ha rilasciato un’intervista al ‘Corriere dello Sport‘ in edicola.

Queste le dichiarazioni di Baresi su Arrigo Sacchi: “Arrigo è stato quello che mi ha completato e migliorato sotto tanti punti di vista. Ha introdotto una cultura del lavoro diversa. Preparava le gare in maniera diversa da quello che era il metodo abituale dell’epoca”. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI BARESI >>>