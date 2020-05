Baresi: “Rocco mi ha dato fiducia: era bravissimo con i giovani”

MILAN NEWS – Franco Baresi, colonna del Milan per venti stagioni, dal 1977 al 1997, ben 719 gare e 33 gol in rossonero, con ben 18 trofei all’attivo con la maglia del Diavolo, nel giorno del suo 60esimo compleanno ha rilasciato un’intervista al ‘Corriere dello Sport‘ in edicola. Queste le dichiarazioni di Baresi su Nereo Rocco:

“Mi ha dato fiducia. Lui era bravissimo con i giovani. Mi ha lanciato in un ruolo non semplice e mi ha fatto esordire in Serie A contro il Verona al ‘Bentegodi‘. Vincemmo 2-1. La mia prestazione non fu esaltante. La vittoria aiuta. I compagni furono eccezionali con me. E negli spogliatoi mi fece una battuta che mi fece diventare rosso perché disse ‘Ah, hai giocato anche tu‘, in dialetto triestino”. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI BARESI >>>