Baresi: “Prati era una bellissima persona: l’ho apprezzato per l’umiltà”

MILAN NEWS – Franco Baresi, ex capitano del Milan ed oggi ‘brand ambassador‘ del club rossonero, era presente stamattina all’oratorio ‘Paolo Sesto‘ di Alzate Brianza per le esequie di Pierino Prati, ex attaccante di Milan, Roma e Nazionale Italiana, scomparso lunedì all’età di 73 anni.

“Più che come giocatore, lo conoscete tutti – ha detto Baresi a ‘gazzetta.it‘ – voglio sottolineare la sua dimensione umana. Era una bellissima persona, sempre disponibile. Lui smetteva e io iniziavo, non l’ho conosciuto sul campo, ma lavorando insieme a lui nel settore giovanile l’ho apprezzato per la sua umiltà, un valore che sapeva trasmettere anche ai ragazzi”. GUARDA I GOL DI PRATI NEL 1968, QUANDO FU CAPOCANNONIERE DI SERIE A >>>