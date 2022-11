Baresi: “Il Milan è salito di livello, abbiamo ricreato grande entusiasmo”

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Franco Baresi ha parlato del Milan. Queste le dichiarazioni dell'ex capitano rossonero: "Il Milan è già salito di livello. Stiamo facendo ottime prestazioni, tanti giocatori sono cresciuti. Il Milan fa un calcio che piace, tutti i giocatori sono coinvolti. Abbiamo un centrocampo molto forte, in difesa ci sono giocatori che non hanno paura e questo è importante. In avanti poi creiamo tanto. Il mister è bravo a proporre un calcio propositivo che coinvolge tutta la squadra. Abbiamo ricreato un grande entusiasmo, San Siro sarà di grande aiuto anche contro il Tottenham". Milan, contro la Cremonese torna Kjaer in difesa. Panchina per Leao.