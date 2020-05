Baresi: “Maldini resta? Non farei supposizioni, non sappiamo cosa pensi”

MILAN NEWS – Franco Baresi, colonna del Milan per venti stagioni, dal 1977 al 1997, ben 719 gare e 33 gol in rossonero, con ben 18 trofei all’attivo con la maglia del Diavolo, nel giorno del suo 60esimo compleanno ha rilasciato un’intervista al ‘Corriere dello Sport‘ in edicola.

Queste le dichiarazioni di Baresi su Paolo Maldini, suo ex compagno di squadra in rossonero ed oggi direttore tecnico del club di Via Aldo Rossi: "Se deve rimanere in società? Difficile rispondere quando non sappiamo Paolo come la pensi. Eviterei di fare supposizioni, sappiamo chi è stato e cosa abbia fatto per il Milan".