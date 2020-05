Baresi: “Juventus? Solo voci: il Milan non ha mai voluto vendermi”

MILAN NEWS – Franco Baresi, colonna del Milan per venti stagioni, dal 1977 al 1997, ben 719 gare e 33 gol in rossonero, con ben 18 trofei all’attivo con la maglia del Diavolo, nel giorno del suo 60esimo compleanno ha rilasciato un’intervista al ‘Corriere dello Sport‘ in edicola.

Queste le dichiarazioni di Baresi sulla possibilità di passare alla Juventus, nel 1982, dopo la retrocessione in Serie B maturata con i rossoneri: “Erano solo voci. A me personalmente non è mai arrivata la richiesta di cambiare e penso che il Milan non abbia mai voluto vendermi. Sono cresciuto in questo club e non ho avuto nemmeno il pensiero, quell’anno mi fecero capitano, non so se ero pronto ma ho imparato strada facendo. La mia scelta è stata ricambiata: diventare capitano è stato un onore ed uno stimolo enorme”. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI BARESI >>>