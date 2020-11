Baresi: “Io sindaco di Milano? Ecco la verità” / News

Baresi sindaco di Milano? La verità

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nelle scorse settimane è circolata l’indiscrezione che voleva Franco Baresi sindaco di Milano. Il vice presidente onorario del Milan, attraverso un’intervista rilasciata sul canale tematico rossonero, ha chiarito così la sua posizione: “Mi ha fatto sorridere vedermi accostato il ruolo di Sindaco di Milano. Chi mi conosce sa che la politica non è per me. Non so come sia uscito il mio nome. Ogni tanto lo buttano sui giornali. Milano è una città di cui sono innamorato. Spero possa crescere sempre di più e diventare quella metropoli europea importante che sta diventando sempre di più”. Clicca qui per leggere l’intervista integrale di Franco Baresi >>>