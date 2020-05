Baresi: “Ho imparato tantissimo dal mio capitano Rivera”

MILAN NEWS – Franco Baresi, colonna del Milan per venti stagioni, dal 1977 al 1997, ben 719 gare e 33 gol in rossonero, con ben 18 trofei all’attivo con la maglia del Diavolo, nel giorno del suo 60esimo compleanno ha rilasciato un’intervista al ‘Corriere dello Sport‘ in edicola. Queste le dichiarazioni di Baresi su Gianni Rivera:

“Rivera è stato il mio capitano, da lui ho imparato tantissimo, anche se l’ho avuto solo un anno perché lui era a fine carriera. Mi è servito tantissimo quell’annata dove abbiamo vinto lo Scudetto della Stella con una squadra che non era, di certo, la favorita per vincere il campionato”. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI BARESI >>>