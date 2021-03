Baresi: “Donnarumma? E’ il futuro del Milan” | Calcio News

Franco Baresi, vicepresidente del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato di Gianluigi Donnarumma

Franco Baresi, vicepresidente onorario del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Baresi ha parlato del futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portiere, come noto, è in scadenza di contratto nel prossimo giugno: "Portare la fascia da capitano a 22 anni è un privilegio, questo deve saperlo. Conosciamo il valore e le qualità di Gigio, è cresciuto qui, e sappiamo quanto potrebbe essere importante per il Milan anche nei prossimi anni". Baresi ha parlato anche di Tomori.