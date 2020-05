Baresi: “Berlusconi per me fondamentale. Sul ritiro del numero 6 …”

MILAN NEWS – Franco Baresi, colonna del Milan per venti stagioni, dal 1977 al 1997, ben 719 gare e 33 gol in rossonero, con ben 18 trofei all’attivo con la maglia del Diavolo, nel giorno del suo 60esimo compleanno ha rilasciato un’intervista al ‘Corriere dello Sport‘ in edicola.

Queste le dichiarazioni di Baresi su Silvio Berlusconi: “Ho avuto la fortuna ed il privilegio di averlo per 30 anni come Presidente. È stato lungimirante e, per me, è stato fondamentale. Ha portato la sua mentalità vincente dentro una squadra di calcio”.

E sul ritiro della sua maglia numero 6, Baresi ha sottolineato: "Ricordo quell'estate quando Berlusconi decise di togliere la maglia numero 6, fu un gesto emozionante per me. C'è sempre stata riconoscenza nei miei confronti da parte della società, Berlusconi anche lì giocò d'anticipo e sorprese tutti".