Barcellona, Xavi: “Le porte sono sempre aperte per Messi”

Xavi, allenatore del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al possibile arrivo di Lionel Messi

Xavi , tecnico del Barcellona , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del 'Mundo Deportivo', soffermandosi sul futuro di Lionel Messi e sul suo possibile passaggio in blaugrana. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Xavi su Lionel Messi

"La prossima settimana prenderà una decisione, ma dobbiamo lasciarlo un po' in pace. Le porte del Barcellona per lui sono sempre aperte. Qui le porte sono aperte". LEGGI ANCHE: Milan, interesse per Gundogan? Ecco lo stipendio del centrocampista