Barcellona, Rosell: “Ronaldinho in carcere? Qualcuno lo ha tradito”

ULTIME NEWS – Sandro Rosell, ex presidente del Barcellona, nell’intervista rilasciata al Mundo Deportivo, ha parlato di Ronaldinho, ora agli arresti domiciliari dopo aver passato diversi giorni in carcere ad Asuncion per aver mostrato in aeroporto dei passaporti falsi insieme a suo fratello.

"Non ho dubbi sul fatto che ancora non sa perché è rinchiuso. Qualcuno lo ha tradito e non gli ha spiegato la verità. Lui è calcio e sorriso – dice Rosell -. Spero che continui a pensare al calcio, ma soprattutto che continui a sorridere. Era molto importante per Il Barcellona ha cambiato la storia dal pessimismo collettivo all'ottimismo. E' stato anche il mentore di Messi".

