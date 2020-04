Castillejo, archiviato Suso si è preso il Milan. Pioli bravo a valorizzarlo

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra su Samu Castillejo. Lo spagnolo, prima che il calcio si fermasse per l’emergenza coronavirus, stava sicuramente vivendo un momento positivo. Escludendo la partita contro il Genoa, in cui tutto il Milan ha giocato male, l’esterno si è reso protagonista di un 2020 ben fatto.

Castillejo ha cambiato marcia a Cagliari. Da quel momento i tifosi rossoneri hanno visto un calciatore diverso capace di creare superiorità numerica, di garantire la fase offensiva e quella difensiva, di dare quegli strappi che un fisico leggero come il suo può permettersi. Insomma, l’ex Villarreal è passato da essere arruffone a giocatore molto utile per la causa rossonera. I numeri da questo punto di vista sono chiari: 688 minuti nelle ultime otto partite del Milan (sempre da titolare) contro i 275 nelle prime quattordici. Una differenza enorme che trova conferma anche mettendo a confronto la stagione attuale con la scorsa, quando terminò il campionato con 31 presenze ma soltanto 8 nell’undici di partenza.

Sarà contento della sua svolta anche Paolo Maldini, che, nell’estate di due anni fa, alla domanda su quale giocatore della rosa lo incuriosiva di più, aveva risposto: «Castillejo. Credo che per le sue caratteristiche potrà essere una gran sorpresa». Il primo anno è stato complicato, ma l’addio di Suso ha cambiato le carte in tavola: Samu, infatti, era stato sempre riserva dell’ex numero 8 rossonero, ma dopo la partite di Cagliari le cose sono cambiate, tanto è vero che Jesus è andato al Siviglia.

Manca ancora il gol in campionato (ma gli allenatori apprezzano molto il suo spirito di sacrificio che lo rende a volte poco lucido in zona gol), ma Castillejo si è preso il Milan. Merito anche di Pioli, l’allenatore che è riuscito a metterlo al centro del progetto tattico. Ecco il significato della parola valorizzare. Intanto ha parlato l’agente di Milik, accostato al Milan nelle ultime ore, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓