Barcellona, Laporta: “Kessié? Se vorrà andare via lo rispetteremo”

Intervistato dai microfoni di La Vanguardia, noto quotidiano spagnolo, il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato del futuro di un ex giocatore del Milan come Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano, infatti, è al centro di diversi rumors di mercato. Dall'Arabia sarebbe arrivata una ricca offerta che, però, Kessié avrebbe rispedito al mittente per la volontà di rimanere in Europa. Non è un mistero che al classe '96 piacerebbe molto potersi confrontare in campionati come la Bundesliga o la Premier League. Ecco le parole di Laporta. "Il futuro di Kessie? Non lo so, se vorrà andare via lo rispetteremo. Ma penso che potrebbe essere molto utile al Barcellona". Ecco l'offerta del Milan per Frattesi >>>