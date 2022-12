Barcellona, Laporta: “Non voglio cedere Kessié, sarà importante” | News

Dopo aver salutato il Milan in estate, Franck Kessié di certo non può dire che se la stia passando bene in quel di Barcellona. Il centrocampista ivoriano, infatti, ha giocato poco con i blaugrana non essendo uno dei titolari della squadra. Proprio per questo motivo, non sono mancate le voci circa un suo possibile addio al club catalano già durante il mercato di gennaio, ma a frenare il tutto ci ha pensato il presidente Laporta.