Barcellona, De Jong: “Sarebbe fantastico se Messi tornasse”

Anche Frenkie De Jong, centrocampista del Barcellona, ha parlato dell'ipotetico ritorno di Lionel Messi in maglia blaugrana

Anche il centrocampista olandese del Barcellona Frenkie De Jong ha parlato del possibile ritorno di Lionel Messi in blaugrana. Il classe '97 dell’Olanda ha aperto le porte alla stella argentina, attualmente sotto contratto con il PSG. Ecco le parole di De Jong: "Messi è un giocatore fantastico. Sarebbe fantastico se tornasse. Ma non so se accadrà".