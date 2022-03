Barcellona, Busquets: “Kessié, rinforzo che ci farà bene. Ci aiuterà”

Sergio Busquets, centrocampista del Barcellona, 'accoglie' Franck Kessié, che si trasferirà in blaugrana a parametro zero dal 1° luglio

Sergio Busquets, centrocampista del Barcellona, ha rilasciato un'intervista radiofonica ai microfoni di 'RAC1'. Per l'occasione, ha parlato di Franck Kessié, giocatore che, come noto, ha firmato con il Barça nei giorni scorsi dopo aver superato le visite mediche. Si trasferirà in Catalogna dal prossimo 1° luglio, quando sarà scaduto il suo contratto con il Milan.