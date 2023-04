Barak, il retroscena di mercato: “Ero molto vicino al…”

Intervistato dai microfoni di TMW, Antonín Barak , centrocampista della Fiorentina , ha svelato alcuni retroscena di mercato che lo hanno visto protagonista durante la scorsa stagione: "Del Milan non lo sapevo, perché al mio procuratore ho sempre detto di chiamarmi solo se c’era un interesse davvero concreto. Negli anni passati tanti club si sono interessati, poi però non è successo niente e questo mi ha fatto perdere un po’ la concentrazione. Col Napoli avevo fissato un incontro con Giuntoli ad aprile e anche dal Verona tutti mi dicevano che ormai ero a un passo dagli azzurri. Anche D’Amico scherzava su questo".

Il trequartista ceco ha poi continuato: "Sono stato veramente a un passo, poi la cosa è saltata e non voglio dire perché. Al Napoli ero molto vicino. Io non ho detto no, è saltata per altri motivi. Però poi c’era anche la Fiorentina, è sempre stata una sfida tra loro e il Napoli. Poi come ho detto, il mio procuratore mi chiama solo quando le cose si fanno serie".