Balzarini: “Vlahovic? Se lo vuole davvero Allegri al Milan non penso che…”

Sul suo canale Youtube, Gianni Balzarini ha parlato di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus e accostato anche al Milan: "Nel progetto di Tudor non ci sono rivoluzioni, ci sono aggiustamenti condiviso con la società, aggiustamenti che riguardano l’attacco. Il Milan continua ad insistere per Dusan Vlahovic. Mi fa ridere chi ride all’idea che Dusan Vlahovic possa fare bene con Allegri. Perché Dusan Vlahovic potrà fare bene con Allegri, se andrà da Allegri e se verrà lanciato in un certo modo. Se Allegri lo vuole, non credo che voglia un attaccante per farlo rendere male".