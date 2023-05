Mario Balotelli, ex attaccante del Milan, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic ma non soltanto a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola

Mario Balotelli, ex attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport'. Tanti i temi toccati da SuperMario, anche la longevità di Zlatan Ibrahimovic, ancora in campo a 41 anni suonati. «Zlatan è super, un esempio per qualità e professionalità. Ma stiamo parlando anche di Edin Džeko, Olivier Giroud, tutti grandi giocatori che non fanno sentire la loro età», l'opinione di Balotelli.