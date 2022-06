Balotelli: “Ho fatto una bella stagione. Ritorno in Italia? Vediamo”

L'ex attaccante del Milan Mario Balotelli ha parlato del suo futuro a margine della festa promozione del Monza in Serie A.

L'ex attaccante del MilanMario Balotelli, attualmente all'Adana Demirspor in Turchia, è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com parlando in occasione della festa promozione del Monza.