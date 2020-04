Balotelli: “Dovevo andare alla Juventus: ecco perché scelsi il Milan”

CALCIOMERCATO MILAN – Mario Balotelli, ex attaccante del Milan dapprima dal gennaio 2013 al giugno 2014 e poi nella stagione 2015-2016, con 33 gol in 77 gare, è intervenuto in diretta, su ‘Instagram‘, con l’amico Damiano ‘Er Faina‘. Ecco le dichiarazioni più interessanti di Balotelli:

Sulle persone a cui dire grazie nel mondo professionistico: “Sicuramente a Roberto Mancini ed Adriano Galliani. Con Adriano ho avuto un rapporto splendido e avrei tanti aneddoti da raccontare. È una grande persona”.

Sul post-Manchester City: “Dopo l’esperienza in Inghilterra dovevo andare alla Juventus, ma Galliani si mise di mezzo e alla fine scelsi il Milan. Non ci ho visto più dentro quando mi è stata presentata l’offerta. È stata una scelta di cuore, anche perché il Milan non stava andando bene in quegli anni”.

Sulle milanesi: “Ho nel cuore il Milan, ma anche l’Inter. Impazzisco per queste sue squadre”.

Sul suo approdo in Francia: “In quel periodo avevo la pubalgia e, infatti, avevo fatto c****e. A fine stagione avevo poche richieste, due dalla Premier e dal Nizza. Un giorno andai in Francia con Mino Raiola e rimasi colpito dalla città, una città bellissima. Dopo aver conosciuto il presidente e l’allenatore scelsi di restare, anche grazie all’arrivo di Dante e Younes Belhanda”.

Sul gol più bello: "Quello contro il Bologna, davvero spettacolare".