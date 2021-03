Ballardini: “Scudetto? Vincerà senza dubbio l’Inter: è fortissima” | News

Ballardini parla della lotta Scudetto tra Inter e Milan

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato della lotta Scudetto in Serie A tra l'Inter di Antonio Conte ed il Milan di Stefano Pioli in un'intervista concessa ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. "Per me vincerà senza dubbio l'Inter – ha detto Ballardini, appena battuto per 3-0 dai nerazzurri a 'San Siro' nell'ultimo turno di campionato -. L'Inter è davvero fortissima".