Bakic: “Seguo sempre la Serie A. Mi ha deluso il Milan e mi dispiace”

Intervistato da Tmw, Marko Bakic ha parlato del campionato italiano ma anche del Milan e del momento dei rossoneri: "Seguo la Serie A da quando ero bambino e se mi chiedi di vedere un derby di alta classifica di Premier e Liga o una partita di medio livello di Serie A, io scelgo sempre il campionato italiano. Ne sono sempre stato innamorato. La seguo veramente, quest'anno lo Scudetto lo vedo tra Inter e Napoli anche se mi dispiace che il mercato non abbia dato a Conte quel boost fondamentale per arrivare al titolo. Se mi chiedi una preferenza, ti dico gli azzurri. I napoletani amano il calcio, mi piacerebbe vincessero loro anche per questo".