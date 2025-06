Baiocchini: “Theo Hernandez apre all’Arabia, ma non vuol dire che ci vada…”

Intervenuto a Sky Sport, Manuele Baiocchini ha parlato del Milan e dei rumors di mercato attorno a Theo Hernandez , terzino rossonero: "Theo per la prima volta da quando è iniziata la trattativa, ha dato disponibilità al trasferimento: non vuol dire che ci andrà sicuramente ma che ascolterà le proposte e a sedersi al tavolo delle trattative. Forse le titubanze dell'Atletico Madrid hanno convinto Theo a pensarci bene nei confronti dell'Al Hilal".

Infine, il giornalista ha concluso: "A livello di offerta economica non c'è proprio paragone: chiedeva al Milan 7-8 milioni, l'Atletico si è avvicinato a quelle cifre ma l'Al Hilal offre 18-20 milioni a stagione netti. Vero che a livello di ambizioni Theo avrebbe preferito l'Europa ma al tempo stesso si fa fatica a dire di no a proposte così importanti: l'Atletico non ha molta forza rispetto all'offerta economica dell'Al Hilal".