Baiocchini: “Tare scelto dalla proprietà. Per la panchina l’obiettivo è…”

Intervenuto a Sky Sport, Manuele Baiocchini ha parlato del Milan e delle ultime notizie legati ai rossoneri come il nuovo direttore sportivo: "Tare è la scelta della proprietà. Giorgio Furlani in questi giorni è fuori dall'Italia per impegni istituzionali, rientrerà venerdì e poi ogni giorno potrà essere quello giusto per ufficializzare il nuovo direttore sportivo. Il primo degli obiettivi di Tare sarà quello di trovare un allenatore. L'obiettivo è Vincenzo Italiano".

Infine, il giornalista ha concluso: "Il Bologna, però, non vuole perderlo: proprio in queste ore la dirigenza rossoblu sta incontrando gli agenti dell'allenatore vincitore della Coppa Italia per proporgli un prolungamento (attualmente è in scadenza nel 2026) e adeguamento di contratto. Il Milan è alla finestra, è in attesa: se Italiano non trovasse un accordo per il futuro, allora ci si fionderebbe, altrimenti si dovrà trovare un'alternativa per la panchina. Magari nomi liberi da vincoli, come Allegri o Thiago Motta. Per ora, comunque, Italiano è in pole per il Milan".