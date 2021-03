Baiocchini: “Romagnoli potrebbe andare nuovamente in panchina” | News

Altra panchina in arrivo per Romagnoli?

Stando a quanto riportato da Manuele Baiocchini, Alessio Romagnoli potrebbe andare in panchina anche contro l'Udinese. Queste le parole dell'inviato di Sky Sport. "La prestazione della coppia centrale Tomori – Kjaer è stata molto positiva. In questo senso, quindi, potrebbero essere confermati per la gara con l'Udinese. Non mi sorprenderebbe se giocassero ancora. Romagnoli potrebbe andare incontro alla seconda panchina consecutiva ma i tanti impegni che arriveranno lo rivedranno sicuramente in campo".