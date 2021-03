Baiocchini: “Rebic l’unico che potrebbe recuperare per Manchester” | News

Baiocchini su Rebic: “Piccole speranze di vederlo a Manchester”

Stando a quanto riferito dall’inviato di Sky Sport, Manuele Baiocchini, domani sarà una giornata importante per Ante Rebic, in forse per la sfida dell’Old Trafford. “Senza dubbio l’attacco del Milan è decimato, l’unico che potrebbe tornare a disposizione di Pioli potrebbe essere Rebic. Nella rifinitura di domani si capirà se il croato potrà essere convocato per la sfida di Europa League contro il Manchester United oppure no”. Intanto Maldini pensa a Diego Costa per rinforzare l’attacco.