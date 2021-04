Baiocchini: “Pioli sulle orme di Ancelotti, ma attenzione a chi sta dietro”

Le ultime notizie sul Milan. Manuele Baiocchini ha parlato di Stefano Pioli, allenatore del Milan, sulle orme di Carlo Ancelotti

Manuele Baiocchini, inviato sul Milan di Sky Sport, ha parlato dell'allenatore dei rossoneri Stefano Pioli, il quale si trova sulle orme di Ancelotti ma che deve fare attenzione alla Juventus e all'Atalanta. "Il Milan deve vincere contro il Parma per restare in corsa per un posto in Champions League . E' vero che Pioli ha una media punti come quella del Milan di Ancelotti, ma deve fare attenzione a chi sta dietro perché la classifica è veramente corta. Dovrà tornare a conquistare i tre punti contro il 'suo' Parma, considerato che lui è parmigiano e che sulla panchina dei ducali è iniziata la sua carriera da allenatore". Intanto Hauge svela un retroscena molto interessante su Haaland e il Milan.