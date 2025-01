Baiocchini: “Orsolini è il nome giusto e si sta andando avanti in questa trattativa”

Questa mattina, durante la trasmissione Sabato Casa dello Sport su Sky Sport, il giornalista e inviato Manuele Baiocchini ha fatto il punto sul mercato del Milan , focalizzandosi in particolare sull’affare Orsolini. L’attaccante del Bologna è uno degli obiettivi principali della dirigenza rossonera, che cerca rinforzi per il reparto offensivo. Ecco, di seguito, le sue parole:

"In attacco Chukwueze e Okafor potrebbero partire, sono giocatori che Conceiçao non vede, motivo per il quale il Milan sta fortemente trattando Orsolini del Bologna. Magari inserendo uno dei due in questa trattativa, o entrambi. Il Milan non punta su Chukwueze e Okafor e sta cercando un giocatore più funzionale. Orsolini è il nome giusto e si sta andando avanti in questa trattativa..".