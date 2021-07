Baiocchini: “Milan, non solo Giroud: attenzione a Kaio Jorge per gennaio”

Manuele Baiocchini ha parlato dell'arrivo imminente di Olivier Giroud e non solo per l'attacco. Attenzione a Kaio Jorge per gennaio

Manuele Baiocchini ha parlato dell'arrivo imminente di Olivier Giroud e non solo per l'attacco. Attenzione a Kaio Jorge per gennaio. Le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Giroud dovrebbe arrivare al Milan lunedì con le visite mediche. I rossoneri verseranno al Chelsea un milione di euro più un milione di bonus al raggiungimento di obiettivi piuttosto difficili. Si sta cercando di definire proprio questo milione di bonus per dare il via libera alla partenza del giocatore. A prescindere dall'arrivo di Giroud, il Milan ha bisogno di un attaccante anche di prospettiva. Stiamo parlando di Kaio Jorge, talento brasiliano, che arriverebbe da gennaio; c'è anche Lorenzo Colombo che è in raduno con la squadra. Insomma, Giroud e non solo... La strategia è di prendere un attaccante già rodato, fatto e finito, che ha vinto tantissimo, ma il Milan ha bisogno anche di un attaccante anche di prospettiva". Le Top News di oggi sul mercato del Milan: c'è fiducia sul rinnovo di Kessie. ci siamo per Giroud