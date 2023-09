Baiocchini: “Il Milan è diventato profondo. Con il Cagliari serata perfetta”

"Il Milan in questo caso è riuscito a far riposare i big in una serata praticamente perfetta, dove ha riagganciato la vetta e fatto rifiatare Giroud e Leao in vista di due impegni delicatissimi contro la Lazio, sabato, e il Borussia Dortmund in Champions League mercoledì. Il Milan ha messo allo stesso livello quelle che fino a questo periodo chiamavamo seconde linee, ma che partita dopo partita stanno accumulando minutaggio e crescendo di condizione. Si stanno integrando sempre più con i titolari, sempre più nei meccanismi di Stefano Pioli".

Manuele Baiocchini parla del mercato del Milan — Sul mercato estivo:"È un mercato che funziona, motivo per cui ci sono calciatori arrivati in estate che sono ormai titolarissimi come Reijnders, Loftus-Cheek e Pulisic. Poi ci sono gli altri, che non sono da meno, perché stanno giocando molto di più rispetto a chi è arrivato nelle scorse sessioni di mercato sotto la gestione di Pioli".

"Prendiamo ad esempio lo scorso anno: l’unico che stava cercando di inserirsi, senza mai averlo fatto, era De Ketelaere. Aveva giocato 4 partite da titolare su 6, ma tutti gli altri avevano un minutaggio bassissimo. Questo vuol dire che adesso Pioli ha una profondità di rosa interessante, può girare i giocatori. Dal Newcastle al Verona ne ha cambiati 5, dal Verona al Cagliari ancora altri 5 e dal Cagliari alla Lazio torneranno i titolari. Torneranno Giroud e Leao e vedremo se ci sarà ancora Adli in mezzo al campo. Ieri ha dato buone risposte anche il francese, ma è un Milan profondo che ha ricevuto una notizia importante in questo senso". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, retroscena sul centrocampista >>>

