Baiocchini: “Il Milan è calato rispetto all’inizio” | News

Baiocchini: “E’ stata la settimana più difficile per il Milan”

Intervenuto su Sky direttamente da Milanello, Manuele Baiocchini ha parlato del Milan dopo la sconfitta di ieri contro l’Inter. “Questa è stata la settimana più difficile e complicata per il Milan, soprattutto dal punto di vista dei risultati con due sconfitte in campionato e un pareggio in Europa League. Stamattina erano presenti Maldini e Massara per seguire da vicino la squadra. Il Milan è calato rispetto all’inizio ed è calata anche la media punti. Da una media di 2.5 punti nelle prime 8 partite si è passati ad una media di 1.4 nelle ultime 7 gare”.