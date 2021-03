Baiocchini: “Ibrahimovic rientrerà dopo la sosta” | News

Baiocchini su Ibrahimovic: “Ci sarà contro la Sampdoria”

Stando a quanto riferito dall’inviato di Sky Sport, Manuele Baiocchini, Zlatan Ibrahimovic non recupererà dall’infortunio non prima della sosta delle Nazionali. “Ibrahimovic non ci sarà contro il Manchester United. Il suo processo di recupero sta proseguendo senza problemi ma probabilmente lo rivedremo dopo la sosta”. Dunque il numero 11 rossonero dovrebbe tornare a disposizione di Pioli per la gara del 3 aprile contro la Sampdoria. Intanto Maldini pensa a Diego Costa per rinforza l’attacco.