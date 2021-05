Baiocchini: ‘Contro il Benevento segnali di ripresa, ma l’attacco fa pochi gol’

Le ultime notizie sul Milan. Manuele Baiocchini ha parlato del match contro il Benevento ma mettendo in risalto anche i problemi dell'attacco

Manuele Baiocchini, inviato sul Milan, ha parlato dei rossoneri ai microfoni di Sky Sport analizzando la vittoria contro il Benevento e del problema che riguarda l'attacco della squadra di Pioli. Queste le sue parole. "Contro il Benevento, il Milan ha dato segnali di buona salute tornando a tratti ai livelli di inizio stagione. C'è però un problema attacco perché il Milan segna poco. Nelle ultime dieci partite, il Milan ha segnato solo 15 gol, escluso il gol di Scamacca contro il Genoa che è un'autorete. Gli attaccanti segnano poco in questo momento. Rebic ne ha fatti due, Leao e Ibrahimovic solo uno. Nelle ultime sette partite che lo svedese ha giocato, ha segnato solo contro la Fiorentina. Un digiuno più lungo di tre partite non gli era mai capitato in questa stagione. Ibra è affamato e sente molto la sfida contro la Juventus. Invece Calhanoglu ha ripreso a viaggiare su buoni livelli di rendimento con tre gol nelle ultime otto gare. Il turco sembra tornato quello di inizio stagione dove spesso aveva illuminato il Milan".