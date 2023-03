Bagni: “Beccare il Milan in Champions è l’ideale per il Napoli” | News

Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al sorteggio di Champions League dei partenopei

Intervenuto su Tele A, Salvatore Bagni è tornato a parlare nuovamente del sorteggio di Champions League che ha visto il Napoli pescare ai quarti di finale il Milan. Queste le dichiarazioni dell'ex calciatore: "Io sono un incompetente perché credo che beccare il Milan sia stato l’ideale. Spalletti chi avrebbe voluto pescare? Bayern Monaco, City, Real Madrid?! Non penso proprio. Questo è il percorso più semplice per il Napoli". Milan, c'è un problema in attacco: torna di moda un vecchio obiettivo.