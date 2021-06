B. Longhi su Giroud: “Mi piace tantissimo, è un attaccante forte” | News

Le ultime notizie sul Milan. Bruno Longhi, noto giornalista, ha parlato dell'obiettivo di mercato dei rossoneri: Olivier Giroud

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Bruno Longhi ha parlato di Olivier Giroud, attaccante del Chelsea finito nel mirino del Milan. Ecco cosa ha detto il giornalista sul francese. "A me piace tantissimo, è un attaccante forte, tutti i palloni che arrivano in area sono suoi. Ovviamente dipenderà anche dalle condizioni in cui potrebbe arrivare in rossonero. Se dovesse arrivare gratis ok, se invece il Milan dovesse pagare il cartellino il discorso sarebbe diverso perché parliamo comunque di un giocatore di 35 anni". Intanto spunta un nuovo nome per l'attacco del Milan.